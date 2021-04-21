В Берлине на акции против карантинных мер задержаны более 40 человек

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Берлина задержала более 40 демонстрантов на акции против карантинных мер, сообщает газета Berliner Zeitung.

В акции протеста приняли участие более 8 тыс. человек. Многие участники были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. В связи с этим полиция объявила митинг завершенным и по громкоговорителю призвала участников разойтись. Однако демонстранты проигнорировали призыв.

Между участниками акции и полицией происходили столкновения. Также отмечается, что протестующие бросали в полицейских бутылки.

На случай необходимости у Бранденбургских ворот находится два водомета. По данным берлинской полиции, в общей сложности на месте проведения акции дежурят 2,2 тыс. полицейских.

По данным ТАСС, сегодня Бундестаг рассматривает предложенные правительством ФРГ поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, которые предусматривают введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.-0-