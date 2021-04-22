В Берлине на акции противников коронавирусных ограничений пострадали 29 полицейских

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине 29 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе состоявшейся демонстрации противников коронавирусных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию германской столицы.

"Пострадали 29 оперативников, один полицейский был вынужден преждевременно закончить смену", - говорится в сообщении. Был задержан 231 демонстрант.

Акция была приурочена к поправкам к закону, которые позволяют властям в Берлине вводить коронавирусные ограничения в обход полномочий федеральных земель. Критики считают это ударом по германскому федерализму.

Многие участники акции, на которую собрались от 8 до 10 тыс. человек, не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию бутылки и камни.-0-