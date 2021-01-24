В Берлине на карантин закрыли клинику, в которую поступили пациенты с "британским" штаммом коронавируса

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине в пятницу вечером была полностью закрыта на карантин клиника имени Гумбольдта в районе Райниккендорф из-за выявления у пациентов "британского" штамма коронавируса, сообщает газета Der Tagesspiegel.
К вечеру субботы среди пациентов и персонала больницы было зарегистрировано 20 случаев заболевания. Эксперты опасаются, что число заразившихся может возрасти, поскольку родственники медперсонала уже заявляют о первых симптомах коронавируса.
Отмечается, что, если ситуация в клинике выйдет из-под контроля, "британский" штамм может распространится в городе.-0-