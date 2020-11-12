В Берлине неизвестные осквернили турецкую мечеть

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные осквернили мечеть Акса в Берлине, находящейся в ведении Турецко-исламского союза религиозных учреждений Германии, сообщает агентство Анадолу.

Злоумышленники оставили оскорбляющие турок, ислам и мусульман надписи на стенах и окнах мечети, расположенной в столичном районе Веддинг.

По словам главы общины мечети Шинаси Яшара, сразу после обнаружения надписей была вызвана полиция. "Мы пытаемся жить в мире вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и языка. Поэтому даже не знаю, кто может стоять за этим вандализмом. Возможно, есть свидетели этого преступного акта. Это уже вторая подобная провокация. Надеюсь, что последняя", - сказал он.

Сообщается также, что в мечеть Мурадие в Гамбурге было отправлено письмо антиисламского содержания.-0-