В Берлине обязали сдавать тесты на COVID-19 для посещения магазинов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 31 марта в Берлине ужесточаются ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Посетители магазинов розничной торговли при входе должны предъявлять свежий отрицательный тест на COVID-19. Владельцам крупных торговых центров рекомендовано организовать возможность тестирования для посетителей.

Воспользоваться парикмахерскими услугами можно будет только по предварительной записи и после предъявления отрицательного теста на COVID-19, такие же требования будут действовать и при посещении галерей, музеев и мемориалов.

Работодатели должны будут не реже двух раз в неделю предоставлять своим работникам бесплатный экспресс-тест на антиген Point-of-Care (PoC) или один тест для самостоятельного применения под наблюдением. Самозанятые, вступающие в прямой контакт с клиентами или гостями в рамках своей деятельности, обязаны регулярно, не реже одного раза в неделю, проходить тестирование на заражение коронавирусом при помощи экспресс-теста (PoC) и хранить его результаты в течение четырех недель.

Разрешены мероприятия в закрытых помещениях при участии свыше пяти человек при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Это правило не распространяется на религиозные обряды, демонстрации, работу правительства и парламента, а также правоохранительных органов. Мероприятия под открытым небом с одновременным участием свыше 50 лиц и мероприятия в закрытых помещениях с одновременным участием свыше 20 лиц запрещены.

В закрытых помещениях необходимо носить специальные медицинские маски типа FFP2. Это правило также распространяется на людей в городском транспорте, в том числе в помещениях аэропортов, вокзалов и паромных терминалов, в больницах, а также на посетителей магазинов розничной торговли всех видов, аптек, образовательных и культурных учреждений и в ходе личных встреч.-0-