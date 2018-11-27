В Берлине открылась рождественская ярмарка

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине официально открылась главная городская рождественская ярмарка, сообщает телеканал "МИР 24".
Городские власти потратили 2,5 млн евро, чтобы сделать рождественский базар самым безопасным местом для праздничных гуляний. По периметру установили прочные заграждения, а патрули дежурят круглосуточно.
Мэр города Михаэль Мюллер пришел на базар с белой розой в руках. У мемориала он почтил память погибших в теракте два года назад. Тогда уроженец Туниса Анис Амри въехал в толпу на фуре, груженной арматурой. Погибли 12 человек, многие получили серьезные ранения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.41 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.131 BYN
|1.148 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN