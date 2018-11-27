В Берлине открылась рождественская ярмарка

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине официально открылась главная городская рождественская ярмарка, сообщает телеканал "МИР 24".

Городские власти потратили 2,5 млн евро, чтобы сделать рождественский базар самым безопасным местом для праздничных гуляний. По периметру установили прочные заграждения, а патрули дежурят круглосуточно.

Фото Reuters

Мэр города Михаэль Мюллер пришел на базар с белой розой в руках. У мемориала он почтил память погибших в теракте два года назад. Тогда уроженец Туниса Анис Амри въехал в толпу на фуре, груженной арматурой. Погибли 12 человек, многие получили серьезные ранения.-0-