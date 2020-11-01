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01 ноября 2020, 00:59

В Берлине открыли новый международный аэропорт

Фото Reuters
Фото Reuters

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине после 14 лет строительства открылся новый аэропорт, сообщает ТАСС. Он получил официальное название Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER).

31 октября на летном поле нового аэропорта приземлились два первых самолета - компаний Easyjet (из берлинского аэропорта Тегель) и Lufthansa (из Мюнхена). Предполагалось, что они сядут на взлетно-посадочные полосы параллельно друг другу, но из-за плохих погодных условий один из лайнеров прибыл на четыре минуты позже. Рано утром 1 ноября будет осуществлен первый взлет - рейс Easyjet отправится в Лондон.

Открытие сопровождается протестами представителей природоохранных организаций, местных жителей и таксистов. Первые устроили сидячую демонстрацию в одном из залов аэропорта, развернули плакаты, на которых, в частности, написано: "Нет керосину", "Лучшие остаются на земле". Несколько активистов забрались на крышу основного здания аэропорта. Против них возбудили дело по подозрению в нарушении общественного порядка.

Таксисты недовольны тем, что их пока в ограниченном количестве допустили на территорию воздушной гавани. Только 300 машин в ближайшее время смогут обслуживать пассажиров.

Всего в разных акциях протеста, по оценке полиции, 31 октября в новом аэропорту принимают участие около 3 тыс. человек.

Строительство новой воздушной гавани началось 5 сентября 2006 года. Открытие было запланировано на 30 октября 2011 года. Однако из-за несоответствия воздушной гавани новым правилам безопасности, введенным Евросоюзом, и банкротства двух фирм дату пришлось перенести.

С 2011 года сдача объекта в эксплуатацию переносилась семь раз. Стоимость возведения аэроузла за это время достигла примерно 6 млрд евро, хотя первоначально она оценивалась в 2,83 млрд евро.

До открытия BER в Берлине действовали два аэропорта: построенный в 1946 году Шёнефельд и действующий с 1948 года Тегель. Шёнефельд отныне официально закрыт. Будет закрыт и Тегель, последний рейс оттуда вылетит 8 ноября.-0-

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