В Берлине при разгоне акции против карантина задержаны около 300 человек

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Берлина при разгоне субботней акции противников карантинных мер задержала около 300 человек, сообщает Euronews.

По данным полиции, под лозунгами против правительства Германии и вводимых властями ограничений из-за COVID-19 собрались около 40 тыс. человек. Организаторы акции добились ее проведения через суд, однако вскоре после начала полиция все же потребовала прекратить демонстрацию, сославшись на несоблюдение правил социального дистанцирования. Как сообщают немецкие издания, после этого крупные группы протестующих неоднократно вступали в конфликты с правоохранителям, пробивались через кордоны на перекрытые улицы и даже к зданию Рейхстага.

Представители различных политических партий Германии осудили участников протестов. В мэрии Берлина и в правительстве назвали это беспорядками. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о "неприемлемом ударе в сердце демократии". Глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что и для свободы слова существуют ограничения.

Особенное возмущение у представителей партий вызвало появление символики, которая ассоциируется с нацистским прошлым. "Когда перед Рейхстагом развеваются флаги Рейха - это не реализация свободы слова, это удар по нашей демократии и нашу демократию следует защитить", - заявила одна из лидеров партии "Зеленые" Анналена Баербок.

Было и пару неожиданных моментов. Так, Михаэль Бальвег, глава штутгартской организации Querdenken 711, выступившей организатором акции, объявил собравшихся людей "конституционным собранием", которое должно выработать новую немецкую конституцию, поскольку старая, очевидно, не выполняется. "Я прошу полицию обеспечить безопасность этому конституционному собранию", - заявил он. "Впрочем, штутгартскому лидеру, отнюдь не блестящему оратору, настолько очевидно не хватает харизмы и политического опыта, что слова о новой конституции вряд ли серьезно восприняли даже его сторонники", - отмечает DW.

Главной звездой акции стал гость из США - Роберт Фрэнсис Кеннеди младший, племянник президента Джона Кеннеди. "Пятьдесят лет назад Джон Ф.Кеннеди приехал в Берлин, поскольку Берлин находился на переднем крае борьбы с глобальным тоталитаризмом. Сегодня Берлин снова на переднем крае борьбы с корона-тоталитаризмом. Пятьдесят лет назад Джон сказал "ich bin ein Berliner" (я - берлинец). Сегодня я повторяю эти слова: "Ich bin ein Berliner", - эффектно заявил Кеннеди младший.

Противники COVID-ограничений также намеревались разбить лагерь в центре Берлина. Предполагалось, что лагерь пикетчиков будет располагаться на улице 17 Июня с 30 августа по 14 сентября. Федеральный конституционный суд Германии запретил подобное мероприятие, признав его угрозой общественной безопасности.-0-