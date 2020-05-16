16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине проходят акции протеста против карантина, сообщает ТАСС.

Большинство из них проходят одна за другой в районе центральной площади Александерплац. В организацию демонстраций вносит коррективы пандемия. Александерплац и прилегающие улицы поделены на несколько зон площадью около 20 кв.м, которые по периметру обозначены красно-белой лентой. Внутри каждой зоны могут находиться максимум 50 человек, за чем строго следит полиция.

"На сегодня здесь запланирована 21 демонстрация", - рассказала дежурившая на Александерплац сотрудница пресс-службы берлинской полиции. По ее словам, за порядком в городе следят более 1 тыс. полицейских. Пока существенных правонарушений не зафиксировано. На нескольких человек составили протокол за нарушение дистанции.

В течение прошлых недель в Берлине состоялось несколько несогласованных акций протеста против ограничительных мер, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса. Противники карантинных мер собираются по всей ФРГ.

Германия спустя 2,5 месяца постепенно снимает ограничения. В большинстве федеральных земель работают музеи, магазины, детские сады и школы. С этой недели открыты рестораны и бары. Ослабляется контроль на государственных границах.-0-