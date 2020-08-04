В Берлине произошла перестрелка

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое неизвестных совершили нападение на инкассатора в берлинском районе Вильмерсдорф, на месте происшествия произошла перестрелка. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

По предварительной информации, нападавшие скрылись с места ЧП. Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение на инкассатора возле филиала одного из банков и призвала избегать район площади Бундесплац. Сейчас район происшествия оцеплен полицейскими с автоматами, начата спецоперация по поиску и захвату злоумышленников. Также представители правопорядка попросили местное население проявлять бдительность, поскольку сбежавшие преступники могут быть вооружены и опасны.

Сообщается, что в результате перестрелки ранен как минимум один человек, его госпитализировали. При этом не уточняется, является ли пострадавший инкассатором, сотрудником банка или клиентом.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.-0-