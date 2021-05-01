В Берлине протестующие забросали бутылками полицию

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники первомайского шествия в Берлине забросали полицейских бутылками, передает ТАСС.

Полицейские остановили шествие, так как участники нарушали эпидемиологические правила - были без масок и не соблюдали дистанцию.

В толпе протестующих кто-то зажег дымовую шашку и в полицейских полетели бутылки. После этого радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.

В акции участвуют до 8 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.-0-