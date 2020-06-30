В Берлине пытались поджечь здание Бундестага

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине неизвестные пытались ночью поджечь здание Бундестага. Об этом сообщает издание "Berliner Morgenpost" 29 июня.

"В ночь на понедельник была предпринята попытка поджога в здании Рейхстага", - сказано в публикации. Неизвестные вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.

На ликвидацию огня ушло полчаса. Поскольку здание находится под особой защитой, в операции участвовали 50 пожарных.

Преступники успели скрыться. Пока неизвестно зафиксировали ли их видеокамеры. Федеральная полиция проводит расследование.-0-