В Берлине разгорелся крупный пожар

Фото RBB
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель. Горят складские помещения на улице Флорштрассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пожарной службы Берлина.
На месте работают около 110 пожарных. Власти призвали жителей близлежащих домов закрыть окна и двери. О пострадавших ничего не сообщается.
Как сообщает радиостанция RBB, в районе ЧП размещаются предприятия кондитерских изделий Storck и компании по производству подъемного оборудования Otis.-0-