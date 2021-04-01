В Берлине введут комендантский час в связи с COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Берлина приняли решение ввести с 2 апреля комендантский час в связи с распространением коронавируса, сообщает телерадиокомпания RBB 24.

С 21:00 до 5:00 на улице можно будет находиться только в одиночестве или максимум с еще одним человеком. Во время комендантского часа посещение других домохозяйств не допускается.

В течение дня будет продолжать действовать правило, когда видеться смогут только члены двух домохозяйств - не больше пяти человек. С 6 апреля встречи будут ограничены членами одной семьи и еще одним человеком, за исключением детей в возрасте до 14 лет.

С 8 апреля детские сады в Берлине будут работать в особом режиме. Это означает, что допускаться будут только дети, родители которых выполняют социально важную работу или воспитывают ребенка одни.

Также работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее решение о введении комендантского часа было принято в Гамбурге.-0-