В Берлине задержаны около 80 человек на акциях ковид-диссидентов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек приняли участие в акциях против коронавирусных ограничений в Берлине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию немецкой столицы, в воскресенье к настоящему моменту были временно задержаны около 80 человек.

Основной целью были агрессивные лица или зачинщики, которые призывали совершать нарушения против закона о свободе митингов и собраний или предписаний по защите от инфекций.

Сейчас около 1 тыс. человек "блуждают" по улицам в районе Фридрихсхайн, несмотря на то, что власти Берлина запретили проведение массовых демонстраций ковид-диссидентов. Полиция применяет по отношению к участникам акций следующую тактику: она пропускает часть демонстрантов на ту или иную улицу и потом внезапно перекрывает ее, тем самым разбивая их на менее крупные группы. В небе барражирует вертолет.

Все воскресенье правопорядок в Берлине обеспечивают около 2,2 тыс. полицейских. В субботу на акциях ковид-диссидентов были задержаны около 100 человек.-0-