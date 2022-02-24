В Берлине заявили, что военного столкновения между НАТО и Россией не будет

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военного противостояния между НАТО и Россией в связи с событиями в Украине не будет, заявила в Берлине журналистам глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает "РИА Новости".
"Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных Сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.-0-