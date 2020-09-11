11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки". Все вопросы согласовать не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины. "К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений. Прорывов нет", - констатировал Дмитрий Козак.

По его словам, политсоветники договорились поддержать режим тишины в Донбассе. "Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", - сказал замруководителя Администрации президента России.-0-