В Бишкек доставили первую партию российской вакцины "Спутник V"

22 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Бишкек сегодня прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 20 тыс. доз.

Как сообщило посольство России в Кыргызстане, поставка вакцины "Спутник V" осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых во время визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.

В Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызстана сообщили, что после поступления вакцин на днях будет принято решение о выборе категории граждан для вакцинации.

В Кыргызстане с начала пандемии зарегистрировано 93 006 случаев COVID-19, умерли 1 566 человек.-0-