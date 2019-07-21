В Бишкеке автомобиль во время соревнований наехал на зрителей

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате наезда на зрителей авто одного из участников автомобильных соревнований в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.
В результате наезда различные травмы получили шесть человек, все они госпитализированы. В числе пострадавших - два гражданина Китая.
По предварительной информации, принимавший участие в турнире водитель автомобиля Toyota 1987 года рождения во время состязаний по дрифтингу в центре города не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.
Ведется следствие.-0-
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