В Бишкеке автомобиль во время соревнований наехал на зрителей

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате наезда на зрителей авто одного из участников автомобильных соревнований в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.

В результате наезда различные травмы получили шесть человек, все они госпитализированы. В числе пострадавших - два гражданина Китая.

По предварительной информации, принимавший участие в турнире водитель автомобиля Toyota 1987 года рождения во время состязаний по дрифтингу в центре города не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.

Ведется следствие.-0-