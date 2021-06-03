В Бишкеке бастуют водители маршруток

3 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В столице Кыргызстана второй день бастуют водители маршруток, требуя у городских властей повысить тарифы за проезд.

В городе наблюдается нехватка общественного транспорта. Сейчас работают только троллейбусы и автобусы, которые переполнены пассажирами. Горожане на личных автомобилях предлагают людям на остановках подвезти их по дороге.

Водители маршрутных такси 2 июня отказались выходить на линии, пока мэрия не решит вопрос с повышением тарифов за проезд. Однако в муниципалитете было решено отложить данный вопрос до сентября.-0-