В Бишкеке из-за COVID-19 отменили празднование Навруза

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бишкеке введены ограничения на проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднику Навруз, который отмечается 21 марта и является официальным выходным в стране, сообщается на сайте мэрии города.

"Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции (британский штамм, южноафриканский штамм) в Европейских странах и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Навруз на территории города Бишкек", - сообщается в пресс- релизе.

Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек с января по 18 марта 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 551.-0-