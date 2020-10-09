В Бишкеке обстреляли автомобиль экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бишкеке на площади Ала-Тоо, где произошли столкновения митингующих, неизвестный обстрелял из пистолета автомобиль бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает информагентство 24.kg.

На видео с места происшествия слышны выстрелы. Видно, как один из участников событий поворачивается к отъезжающему автомобилю черного цвета. В руке человека предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Другие подробности пока не сообщаются.

Известно, что во время беспорядков был ранен один из лидеров партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев. Мужчина был доставлен в больницу без сознания. По предварительным данным, в него попали камнем.

Во время митинга на центральной площади Ала-Тоо также ранен охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева. По словам экс-премьера, пострадали еще несколько его соратников.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении с 9 октября в Бишкеке режима чрезвычайного положения. По данным СМИ, в столицу страны начала прибывать военная техника.-0-