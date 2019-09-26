В Бишкеке открылась "Евразийская неделя"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Кыргызской Республики Бишкеке открылся Международный выставочный форум "Евразийская неделя – 2019".

Представители органов власти, промышленники, предприниматели и молодежь Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение трех дней обсудят вопросы экономической интеграции и бизнес-сотрудничества. Как сообщает "МИР 24" , на форуме страны ЕАЭС и Иран 25 сентября подписали меморандум об экономическом сотрудничестве, который стал результатом переговоров на бизнес-форуме "Евразийская неделя".

Как сообщает телеканал, почти все достижения, которые представлены на выставке, – результат пятилетнего сотрудничества стран ЕАЭС. Благодаря ЕАЭС товарооборот между странами-участницами за три года увеличился в два раза и сейчас составляет $490 млрд.

Условия для совместного бизнеса представители власти и предприниматели обсуждают на заседаниях в секциях. Эксперты рассматривают техрегламенты и законы, облегчающие подписание контрактов.

Форум "Евразийская неделя" продлится три дня. 26 сентября для участников предусмотрено больше практики, запланированы инвест-шоу, закупочные сессии для малого и среднего бизнеса. А молодым лидерам стран ЕАЭС представят популярные вузы Союза и образовательные проекты.

В работе форума участвует более двух тысяч человек. Ожидается, что на Евразийской неделе выступят более 200 спикеров.

Программа Форума включает 25 деловых и 5 специальных мероприятий.

Международный выставочный форум "Евразийская неделя" проводится уже четвертый год.-0-