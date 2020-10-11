В Бишкеке ситуация стабилизировалась

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в столице Кыргызстана, где с 5 октября продолжались массовые беспорядки и столкновения между сторонниками различных политических сил, стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в комендатуре Бишкека.

"В настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС", - заявил представитель комендатуры. По его словам, охранять общественный порядок также помогают несколько тысяч представителей народных дружин. "В первый день действия комендантского часа никаких серьезных правонарушений на территории столицы зарегистрировано не было", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в социальных сетях пользователи утверждают, что сторонники назначенного в субботу премьер-министром страны Садыра Жапарова праздновали вечером 10 октября на площади возле здания Дома правительства это событие почти до 23 часов. И даже организовали салют. При этом комендантский час в Бишкеке действует с 21 часа до 5 часов утра.

Напомним, что с 9 октября по решению президента страны Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке было введено чрезвычайное положение. В город введены войска и военная техника, установлены блокпосты, ограничен въезд и выезд граждан, запрещены продажа алкоголя после 18 часов, а также проведение любых массовых мероприятий, в том числе митингов. В соответствии с указом президента о режиме ЧП ограничена работа СМИ, комендатура получила право приостанавливать деятельность политических партий. На сегодняшний день в столице республики практически все муниципальные службы работают в обычном режиме, функционирует общественный транспорт и проводится уборка городских улиц.

4 октября в стране прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент призвал лидеров партий вернуть политический процесс в правовое русло и подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также сменил руководителей ряда силовых структур.-0-