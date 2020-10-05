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05 октября 2020, 20:08

В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек

Фото ТАСС
Фото ТАСС

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек пострадали во время продолжающихся в столице Кыргызстана столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным представителя министерства, на данный момент в три больницы города поступили в общей сложности 16 пострадавших.

Милиция оттеснила митингующих с центральной площади столицы Кыргызстана. После этого они перегруппировались и пытаются вернуться в центр. "Стычки между милицией и группами сторонников проведения новых выборов происходят почти на всех прилегающих к площади улицах. Милиция применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Митингующие забрасывают правоохранителей камнями. Уже известно как минимум о двух получивших травмы милиционерах, а также о ранении резиновой пулей депутата парламента Жанара Акаева. В центре Бишкека уже около часа слышны взрывы и выстрелы", - говорится в сообщении.

Митинг на центральной площади Бишкека начался сегодня утром. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек.-0-

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