В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек пострадали во время продолжающихся в столице Кыргызстана столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным представителя министерства, на данный момент в три больницы города поступили в общей сложности 16 пострадавших.

Милиция оттеснила митингующих с центральной площади столицы Кыргызстана. После этого они перегруппировались и пытаются вернуться в центр. "Стычки между милицией и группами сторонников проведения новых выборов происходят почти на всех прилегающих к площади улицах. Милиция применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Митингующие забрасывают правоохранителей камнями. Уже известно как минимум о двух получивших травмы милиционерах, а также о ранении резиновой пулей депутата парламента Жанара Акаева. В центре Бишкека уже около часа слышны взрывы и выстрелы", - говорится в сообщении.

Митинг на центральной площади Бишкека начался сегодня утром. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек.-0-