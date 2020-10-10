В Бишкеке вводится комендантский час

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендатура столицы Кыргызстана ввела комендантский час в городе с 21.00 до 5.00, а также запретила проведение митингов, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД Бишкека.

"Установить комендантский час на территории Бишкека с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города. А также запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, зрелищных спортивных и других массовых мероприятий на территории Бишкека", - говорится в тексте приказа.

В столице Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 21 октября.-0-

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева задержали "Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента", - отметили в штабе.