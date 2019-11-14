В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в российском Благовещенске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Инцидент произошел сегодня во время учебного занятия в 10.00 по местному времени (4.00 белорусское время). Оружие, из которого студент открыл стрельбу, было зарегистрировано на него.

В результате стрельбы погибли два человека, один из них - нападавший. Пострадали трое.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

На очной форме в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства обучаются 1,5 тыс. студентов.-0-