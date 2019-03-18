В Boeing заявили, что окончательных выводов в расследовании катастрофы в Эфиопии еще нет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing исходит из того, что в расследовании катастрофы произведенного ею лайнера в Эфиопии пока не сделаны окончательные выводы, и готовится представить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении генерального директора корпорации Денниса Меленберга, пишет ТАСС.

Он прокомментировал высказывания министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, которая в воскресенье сообщила, что информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует о том, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в октябре 2018 года. Могес, слова которой привела газета The Wall Street Journal , заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.

Анализ "черных ящиков" разбившегося в Эфиопии самолета займет несколько дней Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам отметил, что делегация из шести человек была отправлена во Францию.

Меленберг в связи с этим заявил, что следователям, которые выясняют причины катастрофы в Эфиопии, только предстоит "прийти к окончательным выводам". "Мы продолжаем оказывать техническое содействие, согласно указаниям Национального совета по безопасности на транспорте, который был уполномочен представлять США в рамках работы, которую ведут эфиопские следователи", - подчеркнул глава Boeing.

Кроме того, Меленберг подчеркнул, что Boeing "завершает разработку обновления программного оборудования, о котором было объявлено ранее", а также материалов для подготовки пилотов. Он напомнил, что данные меры призваны предотвратить неполадки в работе систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Представители Boeing заявили 11 марта о планах представить в ближайшие недели "модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX".

Boeing приостанавливает поставки самолетов модели 737 MAX Компания приняла соответствующую меру после того, как власти США заявили о приостановке полетов самолетов данной модели в воздушном пространстве страны.

"Безопасность имеет для нас первостепенное значение при разработке, производстве и обслуживании наших самолетов, - заверил Меленберг. - Мы проводим проверки в отношении конструкции наших самолетов и функционирования их систем, что является стандартной практикой после любого происшествия, в случае необходимости мы модифицируем продукцию в целях безопасности".

Авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.-0-