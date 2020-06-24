В Болгарии до 15 июля продлевают режим чрезвычайной ситуации

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии до 15 июля будет продлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Бойко Борисов на заседании Совета Министров, сообщает болгарская газета "Труд".

По словам министра здравоохранения Кирилла Ананьева, в стране не будут вводиться строгие меры, однако правила социального дистанцирования остаются в силе.

"После 9 июня отмечается значительное увеличение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За период с 27 мая по 9 июня среднесуточное количество инфицированных составляет 26 человек, тогда как в период с 10 по 23 июня оно увеличилось до 84 случаев в день - в 3,2 раза", - отметил министр здравоохранения.

В стране наблюдается также рост числа зараженных среди врачей и медсестер. По данным на 24 июня, коронавирусом заражен 371 медицинский работник.-0-