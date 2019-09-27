В Болгарии горит цех по производству тротила, есть опасность взрыва

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оружейном заводе "Дунарит" рядом с болгарским городом Русе горит цех по производству тротила, существует опасность взрыва. Об этом сообщает болгарское издание "Труд" .

Пожар начался сегодня около 11.00 по местному времени. По словам одного из работников цеха по производству тротила, воспламенился котел, где смешиваются взрывчатые вещества. Все сотрудники предприятия - около 200 человек - были немедленно эвакуированы, никто не пострадал. Мэр Русе Пламен Стойлов заявил, что во избежание травм в случае взрыва проведена эвакуация из детских садов и школ близлежащих населенных пунктов.

Есть опасность дальнейшего распространения пожара и взрыва. Для оценки масштабов пожара планируется использовать беспилотник. При этом владелец оружейного завода "Дунарит" Эмилиян Гебрев рассказал, что склады с взрывчатыми веществами находятся на безопасном расстоянии от горящего цеха, поэтому если пожар и вызовет детонацию, взрыв приведет лишь к материальному ущербу.

На место направлены пожарные и аварийные команды. Также туда прибыл губернатор Русенской области Галин Григоров, сообщает болгарский телеканал bTV.

"Дунарит" - старейший оружейный завод Болгарии, он был основан в 1903 году. На предприятии производятся авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, ручные гранаты, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества, сообщает ТАСС.-0-