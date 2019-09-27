В Болгарии горит цех по производству тротила, есть опасность взрыва

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оружейном заводе "Дунарит" рядом с болгарским городом Русе горит цех по производству тротила, существует опасность взрыва. Об этом сообщает болгарское издание
Пожар начался сегодня около 11.00 по местному времени. По словам одного из работников цеха по производству тротила, воспламенился котел, где смешиваются взрывчатые вещества. Все сотрудники предприятия - около 200 человек - были немедленно эвакуированы, никто не пострадал. Мэр Русе Пламен Стойлов заявил, что во избежание травм в случае взрыва проведена эвакуация из детских садов и школ близлежащих населенных пунктов.
Есть опасность дальнейшего распространения пожара и взрыва. Для оценки масштабов пожара планируется использовать беспилотник. При этом владелец оружейного завода "Дунарит" Эмилиян Гебрев рассказал, что склады с взрывчатыми веществами находятся на безопасном расстоянии от горящего цеха, поэтому если пожар и вызовет детонацию, взрыв приведет лишь к материальному ущербу.
На место направлены пожарные и аварийные команды. Также туда прибыл губернатор Русенской области Галин Григоров, сообщает болгарский телеканал bTV.
"Дунарит" - старейший оружейный завод Болгарии, он был основан в 1903 году. На предприятии производятся авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, ручные гранаты, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества, сообщает ТАСС.-0-