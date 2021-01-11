В Болгарии из-за снегопадов и проливных дождей произошли наводнения

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких районах Болгарии - из-за проливных дождей и снегопадов реки вышли из берегов и подтопили ряд городов. Сведений о пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт по метеорологии и гидрологии.

В отдельных местах за последние сутки выпало до 50 мм осадков. В районе города Видин на берегу Дуная образовался снежный покров толщиной более 20 см, множество рек вышло из берегов. В районе городов Трын, Перник и Радомир отмечена наиболее сложная ситуация. Под водой оказались улицы и дома местных жителей. Эвакуированы несколько десятков человек, повреждены дороги и мосты, нарушено движение транспорта.

"Ситуация тяжелая, поступили сотни сигналов о наводнениях. В районах работают спасатели, пожарные и добровольцы. Сформирован кризисный штаб, который осуществляет контроль за состоянием рек и водоемов, координирует работу по ликвидации последствий стихии", - сообщил сегодня в интервью телеканалу BTV вице-премьер Томислав Дончев.

Ликвидация последствий продолжается. Синоптики на 12 января вновь объявили желтый и оранжевый предупредительный код опасных метеорологических явлений, сохраняется вероятность возобновления проливных дождей, также прогнозируется понижение температуры воздуха, что вызовет гололедицу.-0-