В Болгарии начались досрочные выборы депутатов парламента

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные выборы депутатов 46-го Народного собрания (парламента) начались в Болгарии, сообщает ТАСС.

В 7.00 по местному времени по всей стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, еще примерно 800 участков будут работать в 68 странах. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В парламентских выборах принимают участие представители 23 партий и коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

За ходом выборов будут следить около 3 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20.00 избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса будет проходить с соблюдением дистанции, обязательно ношение медицинских масок и проведение дезинфекции.-0-