В Болгарии началось голосование на выборах президента и досрочных выборах в парламент

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались сегодня в Болгарии, сообщает ТАСС.

В 7.00 по местному времени по всей стране открылось около 13 тыс. избирательных участков, на 9399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будет работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20.00 по местному времени избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса проходит с соблюдением физической дистанции, обязательно ношение медицинских масок и проведение дезинфекции.-0-