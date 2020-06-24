В Болгарии обрушился строящийся тоннель, пострадали три человека

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека, сообщает ТАСС.

"Трое пострадавших извлечены из-под завала и с различными травмами госпитализированы, погибших нет", - цитирует ТАСС сообщение на брифинге министра здравоохранения страны Кирила Ананиева.

Во время строительных работ произошло обрушение горных пород.

Тоннель "Железница" стоимостью около 185 млн левов (около 93 млн евро), должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии, его протяженность составит 2,2 км, 850 м из них уже пробиты. Завершение строительства тоннеля запланировано на 2021 год.-0-