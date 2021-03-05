В Болгарии ограничат плановую работу больниц из-за роста заболеваемости коронавирусом

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Болгарии решили ввести дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Главный санитарный врач Софии подписал сегодня распоряжение, в соответствии с которым начиная с 8 марта в медучреждениях столицы временно отменены прием плановых больных и проведение плановых операций, запрещено посещение больниц родственниками, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшее время соответствующее решение о введении ограничений на работу лечебных учреждений в очагах заболевания в различных регионах страны будет подписано и главой Минздрава. "Временные противоэпидемические меры, определенные распоряжением, будут изменены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на территории Софии", - говорится в документе, который опубликован на едином информационном портале Минздрава Болгарии.

За последние сутки в республике выявлено 2198 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 255 381. За сутки умерли 93 пациента, число летальных исходов достигло 10 506. В настоящее время на лечении в больницах находятся 5307 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 210 638 человек. В ряде лечебных учреждений складывается критическая ситуация из-за нехватки мест для госпитализации заболевших.

Вместе с тем в Болгарии с 1 марта начали работать организации общественного питания, разрешены туристические поездки внутри страны и работа казино. Возобновлена работа учебных заведений, спортивных клубов и крупных торговых центров. С 1 апреля откроются ночные клубы.

Для всех въезжающих в Болгарию граждан, в том числе из стран Евросоюза, введены обязательные ПЦР-тесты. Исключение распространяется лишь на школьников и студентов, приезжающих учиться из Греции, Румынии, Северной Македонии, Сербии и Турции, которые освобождены от выполнения этого требования.

Первые пациенты с COVID-19 были выявлены в Болгарии 8 марта 2020 года. До конца апреля в республике продлен режим чрезвычайной эпидситуации.-0-