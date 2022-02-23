В Болгарии проходит акция протеста против зеленых сертификатов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая акция протеста против зеленых сертификатов проходит в болгарской столице Софии, сообщает ТАСС.

Несколько сотен человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны, собрались перед зданием правительства, а потом переместилась к Народному собранию. Центр города патрулируется усиленными нарядами полиции и жандармерии, а правительственные здания оцеплены.

Участники акции протеста, организованной политической партией "Возрождение", настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуя возвращения к нормальному образу жизни. Другие требования касаются борьбы с бедностью и энергетическим кризисом.

К протестующими вышел премьер-министр Болгарии Кирил Петков. "Если мы хотим добиться перемен, то должны действовать вместе, именно поэтому я и нахожусь здесь, чтобы выслушать ваши критические замечания, правительство не боится говорить с людьми", - заявил глава правительства. Обращаясь к участникам протеста, Петков напомнил, что зеленый сертификат был введен, чтобы система здравоохранения справилась с наплывом пациентов, заразившихся коронавирусом, притом что она находится в плохом состоянии и нуждается в реформировании. Высказывание премьер-министра было встречено свистом и требованием об отставке.

Акция протеста проходит на фоне снижения числа зараженных коронавирусом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки 4667 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 60 человек, всего за время пандемии 35 245. На лечении в больницах находятся 4887 пациентов, 544 из них в отделениях интенсивной терапии.-0-