В Болгарии проходит второй тур выборов президента

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур выборов президента начался сегодня в Болгарии, сообщает ТАСС.

В республике открылись около 13 тыс. избирательных участков. На 9399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Голосовать имеют право около 6,7 млн граждан.

В бюллетенях для голосования всего два имени. Среди них действующий президент, кандидат, выдвижение которого обеспечил инициативный комитет с участием Болгарской социалистической партии (БСП) и ряда других политических объединений, Румен Радев, и ректор Софийского университета, также выдвинутый инициативным комитетом, но при поддержке бывшей правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), Анастас Герджиков.

Первый тур выборов состоялся 14 ноября, по итогам которого политики заручились наибольшей поддержкой избирателей. За Румена Радева отдали свои голоса 49,41% граждан, за Анастаса Герджикова - 22,82%. Для победы во втором туре каждому из них нужно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20.00 (21.00 мск) избирательные участки завершат работу.-0-