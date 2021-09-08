В Болгарии работники общепита протестуют против коронавирусных ограничений

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональная акция протеста работников общественного питания проходит в болгарской столице, сообщает ТАСС.

В протесте участвуют несколько сотен человек, приехавших в Софию из разных городов страны. Манифестанты заблокировали дорожное движение в центральной части города и протестуют перед Народным собранием, администрацией президента страны и Министерством здравоохранения. Полицейские оцепили здания правительства и парламента, в центре города усилены наряды.

Участники акции требуют отменить ограничения на работу ресторанов и кафе, ночных клубов и дискотек. "Наше единственное требование - разрешение работать. То, что происходит, несправедливо. Ограничения лишают нас средств к существованию", - заявляют протестующие.

Новые ограничения в Болгарии были введены 7 сентября в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и будут действовать до 31 октября. На этот период в Болгарии запрещаются массовые мероприятия, в том числе музыкальные и другие фестивали, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест. Закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей. Закрываются ночные клубы и дискотеки. Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые могут работать с 7.00 до 23:00. Работодателям рекомендовано организовать дистанционный рабочий процесс для 50% персонала и ввести плавающее начало рабочего дня.-0-