В Болгарии режим ЧС из-за коронавируса продлен до 31 января

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии из-за пандемии коронавируса до 31 января продлен режим ЧС, а с 27 ноября вводятся новые временные противоэпидемические меры. Об этом объявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, сообщает болгарское издание Mediapool.

Новые ограничения вступят в силу вечером 27 ноября и будут действовать до 21 декабря. В частности, будут приостановлены очные занятия во всех школах страны для учеников с 1 по 12 класс, а также в университетах. Будет приостановлена работа детских садов, яслей и центров дополнительного развития. Отменяется проведение в присутственной форме конгрессов, семинаров, обучений.

Будет приостановлено проведение групповых культурных и развлекательных мероприятий, за исключением театральных постановок при заполняемости зала не более 30%, при соблюдении социального дистанцирования и ношения масок. При этом не допускаются торжества частного характера для более 15 человек. Также приостанавливается проведение спортивных мероприятий и тренировок, за исключением международных соревнований.

Не будут работать фитнес-центры, игровые залы и казино. Закроются непродовольственные магазины, торговые центры и все предприятия общественного питания, при этом доставка еды на дом будет разрешена.

"Мы не вводим комендантский час вечером нигде на территории страны. Парки остаются открытыми, как и все церкви, мечети, синагоги", - отметил Костадин Ангелов.

Гражданам Болгарии рекомендуют оставаться дома и отложить туристические поездки по стране и за границу.

По данным на 25 ноября, в Болгарии зафиксировано 129 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 40 102 человека, умерли 3226.-0-