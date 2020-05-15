В Болгарии с 18 мая возобновят работу торговые центры

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии с 18 мая вновь откроются торговые центры. Об этом 15 мая заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает Reuters .

Такое решение было принято после встречи главы правительства с представителями торгового объединения Болгарии.

Первые ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса 14 марта, были приняты в конце апреля. Однако в стране сохраняются строгие меры социального дистанцирования, по-прежнему закрыты школы, кафе и рестораны, деятельность многих предприятий ограничена или приостановлена. Действует запрет на выезд граждан за границу и на въезд иностранцев в страну.

По данным на 15 мая, в Болгарии с населением менее 7 млн человек зарегистрировано 2 138 случаев заражения COVID-19, умерли 102 человека, выздоровели 545.-0-