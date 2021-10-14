В Болгарии шахтеры и энергетики провели акцию протеста, требуя сохранить рабочие места

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии сотни шахтеров и энергетиков приняли участие в акции протеста с требованием государственных гарантий сохранения рабочих мест на фоне предложений Европейского союза закрыть шахты и сократить выбросы углерода, сообщает агентство Associated Press.

Митинг, на который приехали рабочие из разных городов Болгарии, проходил в центре Софии. Организаторами протеста выступили два крупнейших профсоюза страны. Они заявили, что защищают энергетическую независимость Болгарии, и предупредили, что десятки тысяч рабочих мест окажутся под угрозой в случае закрытия крупнейших угольных шахт и электростанций на юго-востоке Болгарии.

Протестующие подали в правительство петицию со 110 тыс. подписей, требуя продлить срок эксплуатации угольных электростанций как минимум до 2040 года.

Почти половина электроэнергии в Болгарии производится угольными электростанциями, еще 35% приходится на атомные электростанции. Остальное покрывается за счет гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации.-0-