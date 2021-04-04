В Болгарии стартовали парламентские выборы

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов 45-го Народного собрания (парламента) начались сегодня в Болгарии. В 7.00 по всей стране открылись около 12 тыс. избирательных участков. Еще 465 участков открывается в 69 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан, сообщает ТАСС.

В парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и восемь коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 6 895 кандидатов.

Как оценивают эксперты, в голосовании примут участие около 2,8 млн избирателей.

За выборами будут следить более 3,4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20.00 избирательные участки завершат работу, окончательные итоги голосования будут объявлены через три-четыре дня или позднее.

Голосование в условиях пандемии COVID-19 будет проходить с соблюдением социальной дистанции. В избирательные участки не будут допускать граждан с симптомами простудных заболеваний, обязательно ношение масок и соблюдение дистанции не менее полутора метров в очередях. Для обеспечения безопасности избирателей участки снабжены запасами масок и дезинфицирующих препаратов.-0-