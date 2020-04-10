В Болгарии церкви на Пасху останутся открытыми

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные храмы Болгарии будут открыты в Вербное воскресенье и на Пасху, сообщает The New York Times.

Премьер-министр страны Бойко Борисов призвал граждан по возможности отказаться от посещений храмов, веди службы в крупных церквях будут транслироваться в прямом эфире по государственному телевидению.

Глава правительства заявил, что решение оставить церкви открытыми было трудным. "Я готов нести ответственность за это решение. Священники мне сказали, что многие люди идут на пасхальные богослужения, находясь в отчаянии, или по традиции. Поэтому я просто не могу издать такой приказ (закрыть церкви)", - сказал премьер.

Бойко Борисов заявил также, что священники будут соблюдать все рекомендации медиков. При этом обязательное условие для прихожан - ношение масок. Сотрудники полиции будут следить за поддержанием порядка в храмах и соблюдением социального дистанцирования.

В Болгарии объявлен режим чрезвычайного положения до 13 мая и введен запрет на собрание группами более двух взрослых человек. По данным на 9 апреля, в стране зафиксировано свыше 600 случаев коронавирусной инфекции, умерли 24 человека.-0-