В Болгарии ужесточают масочный режим

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии с 22 октября ужесточается масочный режим. Носить защитные маски становится обязательным на улицах, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Суточный прирост заражений в Болгарии 20 октября достиг максимума с начала эпидемии - 1 024 новых случая. Всего в стране с 7-миллионным населением с начала эпидемии зарегистрировано 30 527 случаев инфицирования COVID-19 и 1 008 летальных исходов.

Также стало известно, что президент Болгарии Румен Радев переходит на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Глава государства несколькими днями ранее общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС, у которого позднее было выявлено заболевание COVID-19, объяснил министр здравоохранения Костадин Ангелов. Румен Радев из-за контакта с инфицированным был вынужден прервать визит в Эстонию. Его первый тест оказался отрицательным. При этом президент Болгарии особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.-0-