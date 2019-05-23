В Болгарии возник пожар в пассажирском поезде

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локомотив пассажирского поезда, следующего из Софии в Горну Оряховицу, загорелся в районе города Роман в Северо-Западной Болгарии. Об этом сообщил телеканал Nova TV .

По предварительным данным, пожар в локомотиве возник около 20:00. Машинисты остановили поезд и приняли меры по тушению пожара. 300 пассажиров были эвакуированы.

Никто не пострадал.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Причины инцидента выясняются.-0-