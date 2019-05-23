В Болгарии возник пожар в пассажирском поезде

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локомотив пассажирского поезда, следующего из Софии в Горну Оряховицу, загорелся в районе города Роман в Северо-Западной Болгарии. Об этом сообщил телеканал
По предварительным данным, пожар в локомотиве возник около 20:00. Машинисты остановили поезд и приняли меры по тушению пожара. 300 пассажиров были эвакуированы.
Никто не пострадал.
Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Причины инцидента выясняются.-0-
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