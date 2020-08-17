В Болгарии выявлено минимальное за два месяца число заболевших коронавирусом

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медики Болгарии зарегистрировали в стране за последние сутки 32 случая заражения коронавирусом. Это на 58 меньше, чем днем ранее, и минимальное число случаев инфицирования за последние два месяца. Информацию об этом сегодня озвучил Минздрав страны, сообщает ТАСС.

Общее число инфицированных превысило 14,3 тыс., среди них 797 медицинских работников. Выздоровели около 9,2 тыс. человек. В больницах проходят лечение 807 пациентов, 56 из них находятся в тяжелом состоянии. За сутки умерли три человека, общее количество летальных исходов достигло 498.

Минздрав отмечает нехватку медицинского персонала в больницах страны.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране было объявлено чрезвычайное положение. Сейчас действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который продлен до конца августа. Жители страны обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в общественных помещениях и транспорте.-0-