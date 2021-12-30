В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заболевания COVID-19

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечен в Болгарии. Об этом свидетельствуют данные, представленные на едином информационном портале Минздрава республики, сообщает ТАСС.

За прошедшие сутки санитарные службы страны зарегистрировали 3449 новых случаев заболевания ковидом, на 2,2 тыс. больше, чем днем ранее, при этом число положительных тестов увеличилось с 5% до 9,4% от общего количества анализов. В стране умерли 162 пациента с коронавирусом (93% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 30 819.

В Болгарии на лечении в стационарах находится 4071 пациент, в том числе 462 - в отделениях интенсивной терапии.

В стране до конца марта 2022 года действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в помещениях требуется предъявление QR-кода, подтверждающего полную вакцинацию, перенесенное заболевание, отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 72 часа) или антигенного теста (48 часов).

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 30% населения старше 12 лет (около 1,9 млн человек).-0-