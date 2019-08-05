В Боливии автобус упал с обрыва – погибли 14 человек

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в департаменте Ла-Пас в западной части Боливии. Об этом сообщило информационное агентство Agencia Boliviana de Informacion .

По информации агентства, еще 21 человек пострадал. Инцидент произошел, когда автобус направлялся из города Ла-Пас в муниципалитет Аполо. По неустановленной причине в районе населенного пункта Чарасани водитель не справился с управлением, транспортное средство упало с 200-метрового обрыва.

В момент ДТП автобус перевозил группу врачей для оказанию медицинской помощи жителям индейских деревень. Все пострадавшие доставлены в больницы.-0-