В Боливии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 человек погибли из-за падения автобуса в ущелье в центральной части Боливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Los Tiempos.

К настоящему моменту подтверждена смерть 21 человека. Полиция не исключает, что спасатели пока не нашли тела всех погибших. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 45 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Автобус, следовавший из города Кочабамба, упал с высоты 70 м. Причина происшествия пока не установлена.-0-