В Боливии из-за наводнений погибли 13 человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызванные ливнями наводнения в Боливии привели к гибели 13 человек, сообщает ТАСС.

В эфире телеканала Bolivia tv заместитель министра обороны Хуан Карлос Кальвимонтес заявил, что от проливных дождей уже пострадали семь из девяти департаментов страны. Критическая ситуация сложилась в Санта-Крус. "Были повреждены более 400 домов, из них 80 уже не подлежат восстановлению. И у нас есть информация о 13 погибших", - сказал замминистра.

По его словам, в результате наводнений пострадали не менее 1 тыс. семей. В нескольких населенных пунктах проводится эвакуация жителей. Правительство продолжает оценку экономического ущерба.-0-